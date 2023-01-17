РБК: Центробанк обнаружил случаи списания бумаг у российских депозитариев за границей

РБК сообщило, что Центробанк обнаружил случаи неправомерного списания иностранных ценных бумаг у российских депозитариев за рубежом. Бумаги были списаны со счета номинального держателя, которые были открыты депозитариями в иностранных организациях, занимающихся учетом бумаг. Как пишет РБК, Банк России направил соответствующее письмо участникам финансового рынка. Подлинность документа изданию подтвердило несколько его представителей. При этом детали списания регулятор не озвучил.

В письме ЦБ сообщил, что списание ценных бумаг произошло из-за антироссийских санкций и «недружественных действий» иностранных государств и их финансовых институтов.

Регулятор не уточнил, какие именно депозитарии пострадали от списания бумаг, кто из зарубежных организаций ответственен за это и последовал ли ущерб владельцам бумаг. Банк России также не конкретизировал, о каких именно бумагах идет вообще речь.

РБК обратился с запросами в ЦБ и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Пока они воздержались от комментариев.

В июне 2022 года Евросоюз ввел ограничения против НРД. При этом НРД находился под ограничениями со стороны международных депозитариев Euroclear и Clearstream с февраля, — это повлекло за собой заморозку части бумаг инвесторов из РФ, а также выплат дивидендов и купонов.

20 декабря министерство финансов Люксембурга разрешило разблокировать часть активов, ценных бумаг и купонного дохода НРД в международном депозитарии Clearstream. Позже – тоже в декабре — Бельгия, где зарегистрирована Euroclear, выдала разрешение на разблокировку до 7 января части активов, замороженных из-за санкций против НРД.