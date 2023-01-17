Times: Британия намерена начать добычу газа в Северном море в 2024 году

Власти Великобритании намерены начать добычу газа на новых газовых месторождениях в Северном море в середине 2024 года. Об этом пишет газета The Times.

В статье говорится, что британское правительство планирует ускорить сроки из-за энергетического кризиса. В прошлом году управление Северного моря NSTА собрало 115 заявок от 76 компаний и на данный момент оперативно их обрабатывает.

В октябре бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявляла, что власти Британии планируют начать разработку газовых месторождений в Северном море.

В свою очередь, вице-премьер России Александр Новак выразил мнение, что рост добычи газа в Норвегии и Великобритании будет носить краткосрочный характер.