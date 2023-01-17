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«Нафтогаз Украины» после дефолта по евробондам запустил онлайн-магазин товаров для дома

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РИА «Новости»

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» заявила о запуске собственного интернет-магазина по продаже техники и приборов для дома. Об этом говорится в ее Telegram-канале.

«Начинаем этот год с нового диджитал-сервиса для украинцев. Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» остается надежным поставщиком голубого топлива для большинства украинцев. Как никогда команда компании понимает, что сегодня у каждого из нас общая цель — сохранить тепло в дома», — сказано в сообщении.

Уточняется, что компания запустила платформу по продаже техники и приборов «необходимых для домашнего уюта».

22 июля прошлого года украинская госкомпания «Нафтогаз» направил запрос в правительство на одобрение выплат по евробондам, однако он не был удовлетворен. Дополнительный запрос на утверждение такого платежа был также направлен 23 июля. Инвесторы отказались дать «Нафтогазу» двухлетнюю отсрочку на выплаты по еврооблигациям.

Позже «Нафтогаз» объявила технический дефолт из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций.

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