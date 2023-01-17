Путин призвал быстрее проводить реконструкцию автодорог

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что планы по ремонту автомобильных дорог нужно выполнить оперативно в целях улучшения связи между регионами России, в том числе новыми. Трансляция велась на сайте Кремля.

«Задача на ближайшие годы — привести в нормативное состояние 85% опорной дорожной сети, протяженность которой 136 тыс. км», — сообщил глава государства.

Путин констатировал, что соответствующие мероприятия общей стоимостью 13 трлн руб. утверждены и рассчитаны на пять лет — с 2023 по 2027 год.

По мнению российского лидера, важно постараться осуществить намеченное в опережающем темпе.

Ранее Путин сообщал, что в 2022 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в регионах страны отремонтировано более 16,8 тыс. км автодорог, уложено более 134 млн кв. метров дорожного покрытия, установлено порядка 233 тыс дорожных знаков, более 2,3 млн метров барьерного и 284 тыс. метров пешеходного ограждения, порядка 2,3 тыс. светофоров и более 653 тыс. метров стационарного освещения, вдоль дорог обустроено более 1,7 млн метров тротуаров.