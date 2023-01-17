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Маска вызвали в суд по иску инвесторов из-за его заявлений по Tesla в соцсетях

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Tesla Daily/YouTube

Американский миллиардер и владелец компании Tesla Илон Маск предстанет перед судом, который рассмотрит коллективную жалобу инвесторов на публичные высказывания миллиардера. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Поводом для иска стала публикация Маска в Twitter от августа 2018 года. Тогда он заявил, что готов сделать Tesla непубличной компанией по цене 420 долларов за акцию. Заявление не претворилось в жизнь, но привело к резким колебаниям стоимости акций фирмы.

Окружной судья США Эдвард Чен в Сан-Франциско постановил, что посты Маска о планах по трансформации компании в непубличную не соответствовали действительности и его поведение было «неосмотрительным». Присяжные будут решать, умышленно ли Маск публиковал такую информацию и какой эффект она произвела на портфели инвесторов.

Газета пишет, что Маск может предстать перед судом уже в среду, кроме него в суде могут оказаться и другие члены совета директоров Tesla.

Ранее издание Business Insider сообщало, что Илон Маск был вынужден снизить цены на электрокары компании и предложить скидку в 20% новым покупателям из-за обострившейся конкуренции в индустрии.

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