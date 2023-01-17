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Путин призвал российские власти добиться заметного роста зарплат россиян

Путин потребовал от властей всех уровней добиться заметного повышения доходов россиян

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Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по вопросам экономики. Путин в ходе него призвал российские власти всех уровней добиться «ощутимого, заметного» повышения зарплат россиян. Его слова передает агентство РИА Новости.

Как уточнил президент, инфляция прямо влияет на уровень доходов граждан.

«Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей», — подчеркнул президент.

Он не исключил, что в январе-марте 2023 года инфляция в России может упасть до 5%, а во втором квартале — до целевого уровня в 4%, установленного Центробанком.

В конце прошлого года инфляция в стране была на уровне 11,9%.

«Что меньше, чем прогнозировал Центробанк и правительство», — отметил президент.

Ранее Путин сообщил, что ВВП России за 11 месяцев прошлого года снизился лишь на 2,1%. Путин также отметил, что дефицит федерального бюджета составил 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП.

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