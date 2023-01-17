Путин заявил о «существенном» росте цен на газ в мире из-за действий Запада

Президент России Владимир Путин назвал рост мировых цен на газ существенным. Глава государства пояснил, что это спровоцировали действия Запада. Путин высказал такое мнение на совещании по экономическим вопросам, передает газета «Известия». В результате экспортеры российского газа получили существенную прибыль и увеличили платежи в бюджет РФ, указал Путин.

В ходе совещания Путин рассказал, что производство природного газа в России уменьшилось на 11,8% в 2022 году.

«При этом отмечу, что мировые цены на газ существенно выросли из-за действий западных стран», — сказал президент.

Президент добавил, что рост цен на топливо в мире обеспечил российским газодобытчикам «хорошую прибыль» и привел к «значительному» увеличению их платежей в бюджет.

Путин также дал комментарий по ситуации с нефтью в России. По словам президента, по итогам прошлого года добыча нефти в стране увеличилась примерно на 2% до 535 млн тонн. Это произошло, несмотря на санкции, введенные Западом, уточнил он.

США и Евросоюз в течение 2022 года вводили санкции против России на фоне проведения ею спецоперации на Украине. Евросоюз готовит очередной, уже десятый пакет санкций в отношении РФ. Его могут приурочить к первой годовщине начала военной спецоперации на Украине — 24 февраля 2023-го, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники. По словам польских и литовских дипломатов, Варшава и Вильнюс хотят, чтобы Евросоюз ввел ограничения на ядерный сектор РФ. Вместе с тем они признают, что добиться единодушия для новых санкций становится все труднее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».