Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поручил стимулировать рост реальных зарплат в России

close
100%
«Газета.Ru»

Правительству России и региональным властям следует бороться с низким уровнем оплаты труда и неполной занятостью, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

По словам российского главы государства, надо обратить внимание на наиболее проблемные отрасли.

«Еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда, особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики», — добавил Путин.

Как отметил Путин, нужно добиваться стимулирования занятости и роста оплаты труда российских работников.

Ранее Путин поручил кабмину проработать индексацию страховых пенсий работающим инвалидам.

Также Путин поручил скорректировать стратегию развития агропромышленного комплекса до 2030 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть