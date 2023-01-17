Путин поручил стимулировать рост реальных зарплат в России

Правительству России и региональным властям следует бороться с низким уровнем оплаты труда и неполной занятостью, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

По словам российского главы государства, надо обратить внимание на наиболее проблемные отрасли.

«Еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда, особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики», — добавил Путин.

Как отметил Путин, нужно добиваться стимулирования занятости и роста оплаты труда российских работников.

Ранее Путин поручил кабмину проработать индексацию страховых пенсий работающим инвалидам.

Также Путин поручил скорректировать стратегию развития агропромышленного комплекса до 2030 года.