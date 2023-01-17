Швеция намерена помочь ЕС перейти на «зеленую» энергетику

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что вопрос перехода ЕС от ископаемого топлива к «зеленой» энергетике стал вопросом геополитики в свете событий на Украине. Его слова приводит «Интерфакс».

Премьер пояснил, что в 1970-е годы отказ от ископаемого топлива был экономическим вопросом, в 1980–1990-е — вопросом борьбы с изменением климата, а сегодня «со всей очевидностью вопросом геополитики и безопасности».

«Шведское председательство намерено играть в этом свою роль и усиливать Европейский союз в качестве лидера «зеленого» перехода», — подчеркнул Кристерссон в ходе сессии Европарламента в Страсбурге, добавляя, что Швеция также планирует внести свой вклад в ожидаемую реформу рынка электроэнергии Европейского союза.

В качестве условия для перехода на «зеленую» энергетику он назвал «энергию из хороших источников и по хорошей цене», в то время как высокие цены на нее «несут риск того, что инвесторы отвернутся от Европейского союза».

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора компании Vestas, производящей ветряные турбины, Хенрика Андерсена, писало, что Европа терпит неудачу в своем плане использования возобновляемых источников энергии, поскольку стоимость их разработки стремительно растет. По его словам, чтобы соответствовать целям ЕС по возобновляемым источникам, их создатели должны работать «как сумасшедшие» из-за роста цен.