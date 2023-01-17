Эксперты по недвижимости сообщили, что 20% продавцов подняли цены на премиальное жилье в Москве

Около 20% продавцов готового жилья в сегментах бизнес и премиум в Москве вновь начали поднимать цены. Стоимость бизнес- и премиального жилья на вторичном рынке столицы вернулась таким образом на уровень января прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на компанию Apple Real Estate.

«В январе – сентябре 2022 года на рынке царили панические настроения. Поэтому многие продавцы выражали готовность побыстрее провести сделку и получить деньги, даже с большой скидкой. Она достигала 15–20%. Впрочем, с конца 2022-го и в настоящее время наблюдается обратный тренд», — рассказали газете в компании.

Сейчас продавцы, которые не готовы делать скидки, предпочитают подождать, и до момента сделки сдавать выставленное на продажу жилье в аренду.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в прошлом году выросли в цене новостройки в некоторых районах Москвы. Больше всего за октябрь – декабрь 2022 года цены на новостройки массового сегмента и бизнес-класса поднялись в районе Выхино-Жулебино. Стоимость квадратного метра там достигла 313,9 тыс. рублей, по сравнению с июлем – сентябрем показатель увеличился на 53,4%.