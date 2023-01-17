«Работа.ру»: только треть россиян сочли себя успешными в карьерном плане

Только треть (33%) россиян считают себя успешными в карьере, при этом почти половина (44%) видят собственный профессиональный рост лишь время от времени. В то же время 23% респондентов пока не достигли вершин в своей отрасли, сообщает РБК Life со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса «Работа.ру».

Участие в анкетировании принимали более 5 тыс. человек старше 18 лет по всей стране. При этом критерий высокого дохода оказался лишь на третьем месте в списке главных показателей карьерной успешности, говорится в материале.

«Только треть (33%) россиян считают себя успешными в карьере, при этом почти половина (44%) видят свой успех лишь время от времени. 23% опрошенных отметили, что пока не достигли успеха. Главным критерием успеха 68% респондентов назвали удовольствие от работы, 62% указали на профессионализм, которого достигают, а 59% считают показателем высокий доход», — уточняется в статье.

Только 20% респондентов отметили, что получение позиции руководителя и общественное признание являются главным критерием успешности в работе. В то же время половина опрошенных признались, что самореализация в профессии и есть показатель карьерного успеха, заключается в заметке.

17 января газета «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob сообщила, что самыми востребованными в 2023 году на российском рынке труда остаются рабочие специальности. Также работодатели ищут экспертов по информационной безопасности и специалистов, способных выстроить логистику торговли с КНР.