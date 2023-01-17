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«Ъ»: банки смогут перевести заблокированные за границей активы в рубли в 2023 году

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Центробанк разработал проект указания, который позволит российским банкам перевести свои активы, которые заблокированы за границей, в рубли в этом году. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Новый документ ЦБ по сути меняет отражение таких активов российских банков в отчетности по российским стандартам – РСБУ. Заблокированные за рубежом активы банков РФ будут оцениваться в рублях. Величина таких активов будет защищена от колебаний курса, что уменьшит давление на капитал российских банков и будет оказывать меньшее влияние на их финансовый результат, уточняется в статье.

В проекте указания говорится, что кредитные организации получили право доначислить по заблокированным активам резервы в рублях – от 0 до 100% — в течение десяти лет – до 31 декабря 2032 года. Если банк пользуется рассрочкой резервов, стоимость активов по РСБУ будет зафиксирована в рублях по курсу, который действует на дату вступления указания в силу. В своем новом документе ЦБ вводит также термин «невозмещаемые заблокированные активы». Это есть активы, у которых нет альтернативных источников возврата. Эксперты, опрошенные газетой, пояснили, что стоимость таких активов «будет учитываться в рублях и не будет подлежать пересчету в связи с изменениями официального курса».

Регулятор, как пишет газета, считает, что шансы вернуть заблокированные за границей активы российских банков крайне малы несмотря на то, что пока они не конфискованы с юридической точки зрения. Этим и объясняется введение новых послаблений для банков.

Центробанк официально не называл сумму активов российских банков, которые на корреспондентских счетах в банках за рубежом на начало февраля 2022 года достигали 1,85 трлн рублей. Санкции против российских банков были введены США и Евросоюзом на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.

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