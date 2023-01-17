«Газпром» вновь сократил прокачку газа через Украину

В пресс-службе «Газпрома» рассказали РБК о новом снижении объема транзита российского газа через Украину. 17 января он был уменьшен почти на 8% — на 7,9%.

Это не первое снижение объема транзита российского топлива через территорию Украины. 4 января 2022 года «Газпром» снизил транзит газа через Украину фактически на 10%, до 37, 8 млн кубометров. 5 января было поставлено 3,76 млн кубов газа, днем позже – 35,5 млн.

Транзитная ветка через Украину сейчас является единственным маршрутом поставок российского газа в Евросоюз. Поставки в настоящее время идут через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», сообщили РБК в пресс-службе «Газпрома».

После начала специальной военной операции РФ на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. На этом фоне Владимир Путин издал указ о переводе расчетов за поставки газа «недружественным странам» на рубли — пока с этой схемой согласны лишь несколько стран. Транзит газа через территорию Украины не прекращался, а «Газпром» продолжал поставки «в соответствии со всеми заключенными контрактами».

В декабре 2019 года российская и украинская стороны заключили контракт, рассчитанный на пять лет — до конца 2024 года. Общий объем прокачки по нему должен составить 225 млрд кубометров газа. При этом на 2021–2024 годы соглашение предусматривает по 40 млрд кубометров в год.

Что происходит с транзитом российского газа через Украину — в материале «Газеты.Ru».