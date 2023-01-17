РБК: Минтруд разработал особый порядок выплаты пенсий для жителей 4 новых регионов России

Минтруд разработал особый порядок назначения и выплаты пенсий по старости для жителей новых четырех регионов России – Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Размер пенсий в ЛНР и ДНР будет определяться на основании среднемесячного заработка в Ростовской области. А Запорожской и Херсонской областей – на основе соответствующих сумм в республике Крым.

Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект Минтруда «Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской области, Запорожской области». Источник подтвердил изданию подлинность документа. По информации РБК, 16 января правительственная комиссия одобрила законопроект.

Он затрагивает граждан, которые пребывали на территориях новых регионов России по данным на 30 сентября 2022 года. Также действие документа распространяется на тех граждан, которые постоянно жили в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, но выехали в Россию после начала ее спецоперации на Украине.

Как следует из материала, в целом новый механизм назначений и выплаты пенсий для жителей новых регионов напоминает модель, которая действовала в Крыму до 2015 года. Тем не менее есть некоторые существенные различия. Так, жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей будут перечисляться региональные выплаты для компенсации более высокого пенсионного возраста в России по сравнению с границами в этих четырех регионах. Кроме того, Минтруд предусмотрел доплаты отдельным категориям граждан ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Для этого авторы законопроекта предлагают ввести одновременное применение федерального законодательства о доплатах при переходе новых регионов РФ на российскую пенсионную систему.

Минтруд посчитал, что расходы бюджета на выплату пенсий в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в этом году составят почти 400 млрд рублей – 368,9 млрд рублей. В следующем году сумма вырастет до 385,9 млрд. А к 2025 году – до 405,8 млрд рублей.

В Минтруде и аппарате правительства пока воздержались от комментариев по теме.