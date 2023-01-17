Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Косачёв указал на отсутствие условий для идеи ЕК об отмене платы за полёты над Сибирью

Постановка вопроса об отмене платы для иностранных компаний за полёты над Сибирью в корне неверна, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

Парламентарий заметил, что Евросоюз закрыл своё воздушное пространство для российских авиакомпаний, поэтому условий для обсуждения вопроса на данный момент нет.

«А российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС. <…> Но и сама постановка вопроса об отмене платы <...> в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм транссибирского роялти», — цитирует Косачёва Life.ru.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть