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Российский рынок акций перешел к снижению на торгах Мосбиржи во вторник

Индекс Мосбиржи упал почти на 0,3%, РТС – на 0,72% на торгах Мосбиржи во вторник

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российский рынок акций во вторник перешел к снижению на торгах Мосбиржи. Как следует из данных площадки на 10:22 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,28%, РТС – 0,72%. Индекс Мосбиржи зафиксировался на уровне 2218,75 пункта, РТС – на отметке 1017,04 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи прибавил 0,02% и составил 2225,26 пункта. Индекс РТС снижался на 0,16% до отметки в 1022,85 пункта.

13 января индекс Мосбиржи поднялся выше отметки 2 200 пунктов впервые с 6 декабря 2022 года. Индекс РТС демонстрировал более скромный рост (+0,12%) и поднимался до отметки 1 017,13 пункта.

Российский рынок акций рос на фоне начала закупки Центробанком китайских юаней в рамках бюджетного правила.
ЦБ начал эти валютные интервенции 13 января. Все операции будут проводиться на Мосбирже. Торги будут идти в валютной секции в паре «китайский юань-рубль» со сроками расчетов «завтра».

Экономисты и финансисты рассказали журналу Forbes, агентству РБК и газете «Известия», как именно возобновление Центробанком валютных операций на внутреннем рынке скажется на курсе рубля по отношению к юаню, доллару и евро. Большинство экспертов сочли, что это будет способствовать укреплению нацвалюты к зарубежным валютам.

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