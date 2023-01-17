РБК: Центробанк России выявил схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет

Центральный банк России зафиксировал схему отмывания денег при использовании инвестиционных монет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ЦБ.

Отмечается, что эти операции направлены на обналичивание денежных средств.

«В случае выявления таких операций сведения о них оперативно учитываются при оценке риска вовлеченности клиентов кредитных организаций в проведение подозрительных операций в платформе «Знай своего клиента», — рассказали в ЦБ.

Представитель консалтинговой компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» рассказал изданию, как действует эта мошенническая схема. Организация, которая намерена обналичить денежные средства, направляет определенную сумму другому юридическому лицу — фиктивной компании, якобы за оплату работ, услуг, товаров. В действительности же деньги присваивает себе реальная компания, занимающаяся купле-продажей драгоценных металлов, в оплату инвестиционных монет.

Далее происходят перепродажи этих монет посредниками мошенников, в конечном итоге монеты продаются банку подставными физическими лицами, а полученные деньги обналичиваются, пишет РБК. Эксперты отмечают, что такие операции обычно проводятся в размере 10-25 млн рублей каждая.

Платформа на базе Банка России «Знай своего клиента», помогающая выявить отмывание денег, начала функционировать с 1 июля 2022 года. Она позволяет банкам в онлайн-режиме получать сведения об уровне риска клиентов и их контрагентов, прибегать к ней при проведении процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. По данным ЦБ, к сервису подключились все банки России.

Ранее сообщалось, что Центробанк предупредил россиян о предлагающих «гарантированную» работу мошенниках.