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Экономист назвал способ улучшить кредитную историю

Экономист Беляев: стоит взять заем в МФО, чтобы улучшить кредитную историю

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Depositphotos

Экономист Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что для улучшения кредитной истории можно взять заем в микрофинансовой организации (МФО) и погасить его.

«Желательно это сделать пару раз, то есть вы берете кредит не чтобы им пользоваться, а чтобы улучшить свою кредитную историю. Главное <…> там ничего не напортить, вовремя выплатить», — сказал он.

По его словам, ключевые факторы, влияющие на кредитную историю – это качество и сроки выплат. Однако рассматриваются и другие показатели.

«Также есть такое понятие, как нецелевое использование. <…> Также на кредитную историю влияют и сфальсифицированные документы — даже в том случае, если это выяснилось после того, как вы полностью выплатили кредит», — указал экономист.

Кроме того, Беляев посоветовал постараться не прибегать к кредитным каникулам: они «не украшают» кредитную историю.

На прошлой неделе в НБКИ сообщили, что уровень одобрения заявок на кредиты от частных клиентов банков в 2022 году составил 26%.

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