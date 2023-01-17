Россиянам рассказали про новый налоговый вычет за абонемент в фитнес-клуб

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала агентству «Прайм», что с 2023 года можно получить налоговый вычет за абонемент в фитнес-клуб.

Она отметил, что максимальная сумма, с которой можно получить вычет – 120 тыс. руб. От расходов вернется 13%.

Юрист объяснила, что этот вычет предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими соцвычетами: на лечение, обучение и т.д.

Возврат средств можно осуществить двумя способами: подать в налоговую службу по месту жительства декларацию 3-НДФЛ или обратиться с заявлением к работодателю.

Отмечается, что необходимо предоставить копии договора на оказание услуг, кассового чека, банковские реквизиты. Кроме того, организация должна входить в реестр, для участников которого можно получить налоговый вычет.

Ранее сообщалось, что каждый десятый работник в России не оформляет налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты.