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ВВП Китая вырос на 3% в 2022 году

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Kin Cheung/AP

ВВП Китая вырос в 2022 году на 3%. Об этом говорится в опубликованном докладе Государственного статистического управления КНР.

«По предварительным оценкам, ВВП достиг 121,02 трлн юаней (около $18 трлн. – «Газета.Ru»), увеличившись на 3% в годовом выражении», — приводит ТАСС заявление Госстата Китая.

Инвестиции в основной капитал коммерческих предприятий Китая, за исключением сельских домашних хозяйств, в 2022 году выросли на 5,1% в годовом выражении, до $8,5 млрд.

Ранее сообщалось, что в Китае внешний товарооборот за 2022 год вырос на 4,4% и составил $6,3 трлн, достигнув рекордной отметки.

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