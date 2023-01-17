Аналитики перечислили самые востребованные профессии в 2023 году

Самыми востребованными в 2023 году остаются рабочие специальности. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков.

Также работодатели ищут экспертов по информационной безопасности; специалистов, способных выстроить логистику торговли с КНР. В медицине, как отметили аналитики Superjob, фокус с врачей, работающих с больными COVID-19, сместился на другие специальности.

По словам главного эксперта по рынку труда рекрутинговой компании HeadHunter Натальи Даниной, в 2023 году усилится востребованность специалистов по установке и обслуживанию оборудования.

Кроме того, фиксируется высокий интерес к специалистам по международной логистике.

Ранее опрос показал, что самой востребованной у россиян в 2022 году стала вакансия менеджера.