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«Известия»: кабмин РФ изучит возможность установить стипендии для студентов не ниже МРОТ

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Pixabay

Российское правительство рассмотрит законопроект, устанавливающий государственные стипендии для студентов не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), пишет газета «Известия», ссылаясь на документ.

Эксперты считают, что такой закон, в случае его принятия, станет серьезной мерой социальной поддержки. При этом, они сомневаются, что государственный бюджет сможет потянуть реализацию этого шага. Исходя из этого, специалисты пришли к выводу, что решение может быть только политическим, а не экономическим.

В середине декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон устанавливающий МРОТ в размере 16 242 руб. в 2023 году, что на 6,3% выше показателя предыдущего года.

Ранее сообщалось, что 18 января Госдума планирует рассмотреть законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. руб.

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