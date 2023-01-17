«Известия»: кабмин РФ изучит возможность установить стипендии для студентов не ниже МРОТ

Российское правительство рассмотрит законопроект, устанавливающий государственные стипендии для студентов не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), пишет газета «Известия», ссылаясь на документ.

Эксперты считают, что такой закон, в случае его принятия, станет серьезной мерой социальной поддержки. При этом, они сомневаются, что государственный бюджет сможет потянуть реализацию этого шага. Исходя из этого, специалисты пришли к выводу, что решение может быть только политическим, а не экономическим.

В середине декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон устанавливающий МРОТ в размере 16 242 руб. в 2023 году, что на 6,3% выше показателя предыдущего года.

Ранее сообщалось, что 18 января Госдума планирует рассмотреть законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. руб.