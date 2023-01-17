«Известия»: пациенты с рассеянным склерозом могут остаться без терапии

Пациенты, страдающие рассеянным склерозом, могут в этом году остаться без лечения, так как правительство не включило в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН) иммунодепрессант «Кайендра», пишет газета «Известия», ссылаясь на обращение Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом (ОООИБРС) к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

В публикации говорится, что в августе 2022 года Министерство здравоохранения одобрило «Кайендру» к внесению в ВЗН, но в утвержденном правительством списке на 2023 год препарата не оказалось.

Авторы отмечают, что пациенты должны будут закупать препарат самостоятельно или обращаться за помощью к региональному правительству. Годовой курс стоит от 800 тыс. до 1,2 млн руб. Эксперты полагают, что из-за высокой стоимости бюджеты субъектов не смогут обеспечить им всех нуждающихся.

Собеседник «Известий» из правительства заверил, что в списке ВЗН есть пять препаратов той же группы, что и «Кайендра».

Ранее Росздравнадзор сообщил, что российский рынок имеет запас детского ибупрофена в форме суспензии на полгода.