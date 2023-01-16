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Bloomberg: Европа терпит неудачу с возобновляемыми источниками энергии

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Главный исполнительный директор компании Vestas, производящей ветряные турбины, Хенрик Андерсен заявил, что Европа терпит неудачу в своем плане использования возобновляемых источников энергии, поскольку стоимость их разработки стремительно растет. Его слова передает Bloomberg.

Как отметил Андерсен, чтобы соответствовать целям Евросоюза по возобновляемым источникам, их создатели должны работать «как сумасшедшие» из-за роста цен на электроэнергию.

Ранее еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз вложит около €350 млрд в производство промышленной продукции для получения зеленой энергии. По его словам, эта сумма составит около 2% от ВВП ЕС.

До этого сообщалось, что Британия собирается ограничить доходы производителей возобновляемой энергии ради снижения влияния постоянно растущих счетов за электричество для домохозяйств.

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