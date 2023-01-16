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В Госдуме одобрили рост акцизов на сигареты, папиросы и жидкости для вейпов с марта 2023 года

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил увеличение акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет (вейпов), одновременно отменяя акциз на сами вейпы с 1 марта 2023 года, сообщается на сайте Госдумы.

«Мы переходим с двух объектов налогообложения на один. То есть, если сейчас у нас облагаются как электронные системы доставки никотина, так и сама жидкость в них, то сейчас будет один объект налогообложения акцизом», — отметил на заседании бюджетного комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

По его словам, ставки акцизов на данную жидкость будет индексироваться так, чтобы не образовывались выпадающие доходы бюджета. При этом согласно поправкам, акцизы на жидкости для вейпов вырастут с 18 до 20 руб. за миллилитр, а на папиросы и сигареты прирост составил 16%, то есть 2603 руб. за 1000 штук.

23 декабря глава комиссии госсовета по направлению «экономика и финансы», губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании комиссии предложил зачислять до 10% акцизов на табак в бюджеты российских регионов. По его словам, подобную меру необходимо вводить постепенно.

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