РИА Новости: очередь из судов на проходе через Босфор растянулась на километры

Очередь из судов, ожидающих разрешения на проход через Босфорский пролив с юга на север, растянулась на многие километры вдоль побережья Мраморного моря в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, протяженность очереди составляет не менее 45 километров. По его данным, на якоре стоят более 75 судов, в том числе не менее 35 танкеров с нефтью.

По информации порталов, отслеживающих движение судов, у берегов Стамбула на азиатской стороне также ожидают очереди не менее 40 судов.

Утром 16 января судно MKK-1, следовавшее с Украины, село на мель в районе города Анадолукавагы (Анатолийский Тополь), который находится в стратегически важном месте на азиатском берегу Босфора.

Как сообщило главное управление береговой охраны Турции, движение судов было частично возобновлено с 17:40. Судоходство приостановили более чем на десять часов, и движение с юга на север все еще запрещено.