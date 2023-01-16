МО РФ: российский Су-27 сопроводил Р-3С «Орион» ВМС Германии над Балтийским морем

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Балтийского моря приближающуюся к Государственной границе РФ воздушную цель. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Уточняется, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения российской границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря. Нарушения Государственной границы РФ допущено не было.

В январе в Минобороны России сообщили, что силы ПВО в 2022 году обнаружили и сопроводили более 2 млн воздушных объектов. Из них более 600 тыс. иностранных самолетов, более 2 тыс. самолетов-разведчиков и свыше 10 боевых стратегических бомбардировщиков.

Минобороны РФ также сообщало, что два дежурных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ произвели плановые полеты над Тихим океаном.