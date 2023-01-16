Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Центробанке рассказали, на сколько вырос реальный эффективный курс рубля

Центробанк сообщил, что реальный эффективный курс рубля вырос на 25% в 2022 году

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Центробанк опубликовал предварительную оценку реального эффективного курса рубля в 2022 году. Речь о курсе нацвалюты к валютам основных торговых партнеров России с учетом роста цен в стране. По данным регулятора, реальный эффективный курс рубля увеличился на 25% в прошлом году.

Как уточнил ЦБ, в декабре он вырос на 8,3% по сравнению с ноябрем.

При этом реальный курс рубля к доллару укрепился на 18,4%, а к евро – на 22,9%.

Номинальный курс рубля к американской валюте увеличился на 9,2%, а к европейской — на 23% в 2022 году, отметил регулятор.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк ранее рассказал агентству «Прайм», как на курс рубля к доллару повлияет возобновление Центробанком валютных интервенций. Финансист отметил, что при значительном росте объема выкупа валюты государством по новому бюджетному правилу в сравнении с допандемийными, есть вероятность, что уже к концу 2022 года за доллар будут давать 80 руб.

«При сохранении стоимости нефти на текущем уровне, $90–100 за баррель Brent ($75–85 за баррель Urals), разница c предполагаемой ценой отсечения ($60 за баррель Urals) составляла бы $15–25», — объяснил эксперт, добавив, что это сопоставимо с уровнями трехлетней давности.

Как ранее сообщали СМИ, Россия рассчитывает в этом году закупить в юанях и прочих дружественных валютах 70 млрд долларов. Если старт покупок произойдет в конце сентября, в месяц придется приобретать по 23 млрд долларов, что является весьма значимой суммой для валютного рынка, добавил Миронюк.

ЦБ возобновил проведение валютных интервенций в рамках бюджетного правила 13 января.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть