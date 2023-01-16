В Центробанке рассказали, на сколько вырос реальный эффективный курс рубля

Центробанк опубликовал предварительную оценку реального эффективного курса рубля в 2022 году. Речь о курсе нацвалюты к валютам основных торговых партнеров России с учетом роста цен в стране. По данным регулятора, реальный эффективный курс рубля увеличился на 25% в прошлом году.

Как уточнил ЦБ, в декабре он вырос на 8,3% по сравнению с ноябрем.

При этом реальный курс рубля к доллару укрепился на 18,4%, а к евро – на 22,9%.

Номинальный курс рубля к американской валюте увеличился на 9,2%, а к европейской — на 23% в 2022 году, отметил регулятор.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк ранее рассказал агентству «Прайм», как на курс рубля к доллару повлияет возобновление Центробанком валютных интервенций. Финансист отметил, что при значительном росте объема выкупа валюты государством по новому бюджетному правилу в сравнении с допандемийными, есть вероятность, что уже к концу 2022 года за доллар будут давать 80 руб.

«При сохранении стоимости нефти на текущем уровне, $90–100 за баррель Brent ($75–85 за баррель Urals), разница c предполагаемой ценой отсечения ($60 за баррель Urals) составляла бы $15–25», — объяснил эксперт, добавив, что это сопоставимо с уровнями трехлетней давности.

Как ранее сообщали СМИ, Россия рассчитывает в этом году закупить в юанях и прочих дружественных валютах 70 млрд долларов. Если старт покупок произойдет в конце сентября, в месяц придется приобретать по 23 млрд долларов, что является весьма значимой суммой для валютного рынка, добавил Миронюк.

ЦБ возобновил проведение валютных интервенций в рамках бюджетного правила 13 января.