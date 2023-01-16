Казначейство США заявило о «странных транзакциях» российских бизнесменов перед 24 февраля

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen обнародовало отчет о финансовых транзакциях, совершенных крупными российскими бизнесменами и чиновниками в период февраля, когда РФ начала спецоперацию на Украине.

В частности, в отчете указано, что в феврале некоторые российские предприниматели передали свои активы детям, другим родственникам или бизнес-партнерам». По данным агенства, они также отправляли «крупные переводы» свои детям, особенно тем, кто учился в США, при этом переведенные средства тратились на крупные покупки недвижимости и предметов роскоши в Штатах. Некоторые из этих транзакций произошли перед введением санкций против российских олигархов, следует из документа.

Объем таких «подозрительных» переводов ведомство оценило в десятки миллиардов долларов. Ведомство считает, что источники этих средств могут быть связаны с коррупцией.

После начала спецоперации РФ на Украине ряд западных стран ввели против России масштабные санкции, в частности заморозив активы российских бизнесменов за рубежом. По данным газеты Politico на ноябрь прошлого года, европейские страны заморозили российские активы стоимостью €68 млрд. Эти средства хотят передать Украине.