Новак заявил, что поставки по «Силе Сибири» в Китай достигли рекордных 15,5 млрд кубов газа

Поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» из России в КНР достигли рекордных показателей в 15,5 млрд кубометров по итогам прошлого года. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания правительства.

«Увеличены были поставки по «Силе Сибири» в Китайскую Народную Республику. Объем поставок составил рекордные 15,5 миллиарда кубометров газа», — отметил Новак.

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начались в конце 2019 года и в 2020 году вышли на показатель в 4,1 млрд кубометров. В 2021 году поставки выросли до 10,4 млрд кубометров. При этом, по мере развития проекта, планируется увеличивать объемы поставок до намеченных 38 млрд кубометров к 2025 году.

10 января газета «Коммерсантъ» писала, что добыча природного газа в России по результатам минувшего года упала до минимума за шесть лет — на 11,8%, до 672,57 млрд кубометров. По информации издания, еще ниже показатель добычи опускался в 2016 году, до 640,2 млрд кубометров.

До этого глава организации Алексей Миллер заявил, что российская компания «Газпром» с 1 января наступившего года смогла выйти на принципиально новый уровень поставок газа в Китай.