Глава Минфина Кипра Петридис заявил об аресте российских вкладов на €105 млн

Министр финансов Кипра Константинос Петридис заявил, что страна арестовала вклады россиян на €105 млн на фоне санкций Евросоюза. Об этом сообщает CBS News.

«Петридис сообщил нам, что паспорта олигархов, находящихся под санкциями, находятся в процессе изъятия, и сказал, что Кипр конфисковал российские вклады на сумму 105 миллионов евро», — сказано в сообщении.

Телеканал отмечает, что данная сумма составляет малую часть от €5,6 млрд вкладов РФ, которые были сделаны в 2022 году на Кипре.

По словам Петридиса, сейчас под «повышенным вниманием» находятся компании Кипра, которыми якобы владеют бизнесмены из России.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что ЕК поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов.