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Нацбанк Грузии: за 2022 год из России было переведено $2,06 млрд

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Объем денежных переводов из России в Грузию в 2022 году составил более $2,06 млрд, что более чем в 5 раз превышает показатели за 2021 год. Соответствующие данные опубликованы на сайте Национального банка Грузии.

В 2022 году Россия оказалась на первом месте по объему денежных переводов в Грузию. Второе место заняла Италия, из которой в Грузию было переведено $431,6 млн, что на 12% больше показателей за 2021 год. На третьем месте оказались США, из которых в Грузию было направлено $326,3 млн, что на 15% больше, чем в 2021 году.

По информации Нацбанка Грузии, всего в 2022 году в страну было переведено более $4,3 млрд, что на 86% больше, чем в 2021 году.

Ранее сообщалось, что за январь-ноябрь 2022 года из России в Киргизию через системы денежных переводов были переведены рекордные $2,6 млрд. Как отметили в Нацбанке страны, в основном деньги из России в Киргизию переводили трудовые мигранты. В РФ сейчас работает 700 тыс. — 1 млн граждан Киргизии.

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