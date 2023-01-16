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Большинство экспертов ВЭФ предрекли наступление рецессии в Европе в 2023 году

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Michael Probst/AP

Более половины основных экономистов Всемирного экономического форума (ВЭФ) заявили о высокой вероятности рецессии в Европе в 2023 году. Об этом сообщается на сайте ВЭФ в преддверии открытия Давосского форума в Швейцарии.

«Главные экономисты видят значительные различия между регионами, при этом доля ожидающих высокой инфляции в 2023 году колеблется всего от 5% в Китае до 57% в Европе», — отметили в документе.

По данным ВЭФ, экономисты предсказывают неизменное положение денежно-кредитной политики в большинстве стран мира в 2023 году.

В публикации указали, что больше половины экономистов предсказали наступление глобальной рецессии в этом году, при этом положение мировой экономики крайне неустойчивое. Рост цен, невысокие темпы роста экономики и наращивание госдолга приводят к тому, что уменьшается привлекательность к инвестициям, которые необходимы для возобновления роста и повышения уровня жизни.

13 января агентство Bloomberg сообщило, что начало 2023 года сопровождается для глобальной экономики рядом положительных факторов, включая относительно теплую погоду в Европе в разгар зимнего отопительного периода, возобновление производства в Китае после затяжных локдаунов и устойчивое снижение инфляции в США. Однако, несмотря на это, мир еще полностью не отошел от рисков масштабной рецессии к концу текущего года.

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