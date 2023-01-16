Захарова возмутилась из-за решения Франции прекратить сотрудничество с РФ по кладбищу около Парижа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале решение властей Франции прекратить сотрудничать с Россией по вопросу сохранения и восстановления кладбища Сент-Женевьев-де-Буа.

«Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности», — подчеркнула Захарова.

По ее мнению, французские власти не рискуют трогать массовые захоронения солдат Красной армии на территории страны и решили «отыграться на могилах».

«Кладбище, которое даже в советское время было сохранено, теперь Париж делает заложником своего политического заболевания», — заявила Захарова, напоминая, что Россия в то же время поддерживает в достойном состоянии могилы солдат Наполеона и бойцов полка «Нормандия-Неман» в России.

Посольство России во Франции ранее назвало неприемлемой ситуацию с отказом города Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату от РФ за места на кладбище, при этом речь о предполагаемом сносе могил не шла.