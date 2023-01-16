Еврокомиссар Шефчович заявил, что ЕС намерен начать общие закупки газа этой весной

Евросоюз (ЕС) намерен начать общие закупки газа весной 2023 года. Об этом заявил заместитель председателя Европейской комиссии, еврокомиссар по межинституциональным вопросам и прогнозированию Марош Шефчович, передает Reuters.

«Европейская комиссия намерена запустить свою схему совместных закупок газа в масштабах всего ЕС «задолго до лета», — передает агентство слова Шефчовича.

Еврокомиссар, как отмечает агентство, после первой встречи представителей ЕС для координации запланированных закупок сообщил, что он призвал государства-члены союза оперативно взаимодействовать с ключевыми игроками рынка в своих странах, чтобы оценить объемы газа, которые потребуются для заполнения хранилищ до следующей зимы.

Еврокомиссия намерена опубликовать данные о совокупном спросе для привлечения покупателей в начале весны, добавил он.

14 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что усилия по снижению энергозависимости от России увенчались успехом.

По ее словам, страны ЕС компенсировали поставки газа из РФ за счет диверсификации и получения энергоресурсов от других поставщиков.