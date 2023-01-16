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Больше половины российских компаний повышали зарплаты в течение 2022 года

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Больше половины (70%) российских компаний поднимали зарплату сотрудникам в течение 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра SuperJob.

По результатам опроса, чуть более трети компаний (36%) повысили своим сотрудникам зарплаты в течение последних шести месяцев. Еще 33% организаций сделали это за последние полгода-год. При этом у половины опрошенных, которым поднимали зарплату, доход вырос на 5-10%.

В публикации указали, что никто из опрошенных не сообщил о росте зарплат на 50% и более. При этом средний размер прироста к плате труда, который будет считаться справедливым, оказался на уровне 29%.

12 января РБК со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата) писал, что в различных государственных пособиях нуждаются 33% граждан России, или 42,7 млн человек.

До этого глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что в 2023 году в Государственную думу будет внесен законопроект об установлении стипендии для студентов не ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). По его словам, стипендии должны в первую очередь стимулировать обучающихся «своим размером». Как указал парламентарий, нынешний же размер стипендий — «это не стипендии, они что есть, что их нет».

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