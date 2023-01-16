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Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в Австрии в декабре более чем на 16%

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Benoit Tessier/Reuters

Средняя стоимость безалкогольных напитков в Австрии по итогам декабря 2022 года увеличилась на 16,1% в сравнении с показателем за аналогичный период 2021-го, цены на продукты питания при этом поднялись на 16,3%. Об этом сообщается на сайте Статистического управления республики.

«Уровень инфляции на декабрь 2022 года составил 10,2% <....> Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли в среднем на 16,1%. Однако основной причиной роста инфляции в республике стало увеличение на 16,3% средних цен на продукты питания», — говорится в отчете ведомства.

Индекс потребительских цен в республике по итогам декабря 2022 года оказался на уровне 116,1 п. п. По сравнению с предыдущим месяцем, ноябрем 2022 года, средний уровень вырос на 0,2%, пришли к выводу аналитики Статистического управления Австрии.

28 декабря РИА Новости со ссылкой на результаты исследования социологического института IMAS сообщило, что только 26% граждан Австрии на тот момент были уверены в завтрашнем дне. При этом столь низкий показатель (менее 30%) в традиционном предновогоднем опросе зафиксировали третий раз подряд.

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