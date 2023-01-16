«Днепрогаз» и «Харьковгаз» рассказали о попытке рейдерского захвата

Украинские предприятия «Харьковгаз» и «Днепрогаз» заявили о попытке рейдерского захвата. Об этом сообщается на странице украинских организаций в соцсети.

Как утверждается, чиновники «Нафтогаза Украины» якобы хотели поменять руководство правлений их акционерных обществ.

«Акционерное общество «Днепрогаз» заявляет о попытке рейдерского захвата. Как стало известно, чиновники государственного монополиста НАК «Нафтогаз Украины» пытались провести собрание акционеров нелегитимным способом...» — пояснили в пресс-службе «Днепрогаза».

Похожее заявление о планах провести рейдерский захват опубликовал в соцсети и «Харьковгаз».

При этом в украинских предприятиях подчеркнули, что никаких изменений в правлении акционерных обществ не проводилось.

Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что на Украине заработали почти все котельные. Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов добавил, что в работе находятся все объекты тепловой генерации, у которых нет критических повреждений.