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Глава «Милфудс»: затраты на транспортировку кофе в Россию взлетели в 5 раз

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Стоимость перевозки кофе из зарубежных стран в Россию по итогам прошлого года увеличились в 5 раз. Если раньше транспортировка зерна в контейнере из Вьетнама стоила $2 тыс., то теперь — не менее $10 тыс., приводит слова главы компании «Милфудс», купившей бизнес финской Paulig в России, Викаса Сои, РИА Новости.

«В 2022 году перевозка (кофе в Россию. — «Газета.Ru») очень выросла — в 4–5 раз. Например, если раньше транспортировка зерна из Вьетнама стоила 2 тысячи долларов в контейнере до Санкт-Петербурга, то сейчас она стоит не меньше 10 тысяч», — заявил Сои.

При этом главной проблемой при транспортировке кофейных зерен в Россию сейчас является увеличение времени, затрачиваемого на транспортировку. Логистические трудности все еще сохраняются, подытожил он.

«Если раньше сроки поставки были месяц-полтора или два, то сейчас уже около трех», — заключил Сои.

1 ноября аналитики исследовательской компании NTech предрекли рост цен на ряд продуктов в России в 2023 году. В текущем году, согласно их прогнозам, стоимость различных видов мяса должна увеличиться на 4–5%, при этом может незначительно подняться стоимость круп, кофе, «молочки» и других продуктов.

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