Украинский премьер Шмыгаль сообщил о подписании с ЕС меморандума о €18 млрд помощи Киеву

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Евросоюз подписали меморандум о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в размере €18 млрд. Об этом он написал в Twitter.

«На этой неделе ожидаем получение транша в размере €3 млрд», — рассказал политик.

Шмыгаль отметил, что эта помощь поможет «сохранить макроэкономическую стабильность в будущем».

В прошлом году пресс-служба украинского министерства финансов сообщала, что Киев получил еще €2,5 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС. По информации ведомства, общая сумма предоставленной ЕС Украине макрофинансовой помощи с 24 февраля достигла €6,7 млрд.

В 2023 году пресс-секретарь ЕК Дана Спинан заявила, что Еврокомиссия будет перечислять макрофинансовую помощь Украине на €18 млрд каждый месяц.

Как отмечала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, эта программа помощи является крупнейшей, которую Евросоюз предоставлял стране-партнеру.