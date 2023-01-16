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Минфин сообщил, что средняя цена нефти марки Urals за месяц составила $46,82 за баррель

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Средняя цена главной российской экспортной марки нефти – Urals – составила $46,82 за баррель с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года. Об этом Минфин сообщил в своем отчете.

Согласно расчетам министерства, экспортная пошлина на российскую нефть снизится на $3,9 и составит $12,8 за тонну топлива.

Ранее Минфин сообщил, что средняя цена нефти Urals в 2022 году составила $76,09 за баррель.

В министерстве подчеркнули, что «средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2022 года сложилась в размере $50,47 за баррель, что в 1,44 раза ниже, чем в декабре 2021 года ($72,71 за баррель)».

Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США сообщило, что нефтепродукты, которые были произведены в России, не попадут под действие лимита цен, если они прошли «существенную переработку» в другой стране.

Согласно инструкции ведомства, потолок цен актуален «с момента начала морской перевозки до первой продажи нефтепродуктов на суше в юрисдикции, отличной от Российской Федерации». При этом ограничение вновь будет действовать, когда после прохождения таможенного контроля нефтепродукты будут вывезены оттуда по воде.
Подчеркивается, что при прохождении «значительной переработки в юрисдикции, отличной от РФ» ограничение цены к ним применяться не будет.

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