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«Вкусно — и точка» объяснила регистрацию товарного знака в Казахстане желанием защитить бренд

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Руководство сети предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» решило подать заявку на регистрацию одноименного товарного знака в Казахстане с целью защитить бренд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление российской компании.

16 января РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы Министерства юстиции (Минюста) Казахстана сообщило, что руководство ООО «Система ПБО» подало заявку на регистрацию товарного знака «Вкусно — и точка» в Казахстане. Документ сейчас находится на рассмотрении у экспертной комиссии, а окончательное решение еще не принято.

«Заявка на товарный знак подана в соответствии с деятельностью компании по защите бренда», — заявили во «Вкусно — и точка».

Пресс-служба McDonald's в Казахстане 5 января сообщила, что рестораны быстрого обслуживания под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестанут работать под брендом McDonald's. При этом 9-го числа текущего месяца представитель сети предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» заявил об отсутствии планов по выходу на казахстанский рынок взамен бренду McDonald's.

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