Вице-премьер Новак: уровень газификации в России достиг 73% к концу 2022 года

Общий уровень газового снабжения в России к концу декабря 2022 года достиг планки 73%. За прошедшие 12 месяцев в стране были газифицированы 504 тыс. домовладений, приводит слова вице-премьера Александра Новака РИА Новости.

«Важнейшей задачей была реализация социальной газификации в рамках исполнения поручения президента. Хотел бы отметить, что в рамках исполнения этой задачи было обеспечено бесплатное подведение газа к границам участков 504 тысяч домовладений, что в два с половиной раза выше уровня предыдущих лет. А общий уровень газификации на конец года достиг 73%», — заявил Новак.

По его словам, новую социально ориентированную систему газификации в России начали внедрять в 2021 году. Программа подразумевает дальнейший рост уровня газового снабжения домохозяйств до 82,9% к 2030 году. Для сравнения, в 2020-м этот показатель находился на уровне 71%.

16 января вице-премьер России Александр Новак также заявил об увеличении на 28% доходов федерального бюджета от нефтегазового экспорта. Суммарный размер денежных поступлений по итогам прошедших 12 месяцев вырос на 2,5 трлн рублей в сравнении с показателем за аналогичный период 2021 года.