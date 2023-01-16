ЕС вложит около 350 млрд евро в продукцию для получения зеленой энергии

Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз вложит около €350 млрд в производство промышленной продукции для получения зеленой энергии. Об этом он сообщил газете El Pais.

По его словам, эта сумма составит около 2% от ВВП ЕС.

Он добавил, что страны ЕС «становятся сильнее, когда объединяют ресурсы».

Ранее сообщалось, что Британия собирается ограничить доходы производителей возобновляемой энергии ради снижения влияния постоянно растущих счетов за электричество для домохозяйств.

Чиновники из департамента предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии вели переговоры с рядом компаний по возобновляемой энергетике. Основная цель переговоров заключалась в ограничении доходов тех компаний, которые производят возобновляемую энергию. При этом высвободившиеся средства должны быть направлены на помощь рядовым потребителям.

Источник отметил, что планы по ограничению доходов еще не выработаны и могут измениться. При этом о больших деталях еще неизвестно, однако правительство старается защитить домохозяйства от роста цен на энергию.