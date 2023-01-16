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МВФ оценил ущерб от фрагментации мировой экономики

Ущерб, нанесенный фрагментацией мировой экономики, может оказаться на уровне до 7 процентов мирового ВВП в случае осуществления неблагоприятного прогноза и на уровне от 0,2 процента при благоприятном, передает Общественная служба новостей.

Таким образом ситуацию в экономике оценил Международный валютный фонд (МВФ). Свое мнение специалисты выразили в аналитическом документе, текст которого посвящен будущему многосторонней торговли.

В отчете говорится, что интеграция экономических отношений, которая была характерна для второй половины XX века, может сыграть негативную роль в условиях пандемии коронавируса и нарастающих геополитических конфликтах.

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