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Новак заявил об увеличении на 28% доходов бюджета России от нефтегазового экспорта

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

По итогам 2022 года доходы федерального бюджета России от экспорта нефтегазовой отрасли увеличились на 28% в сравнении с показателями за 2021-й, или на 2,5 трлн рублей. Слова вице-премьера Александра Новака приводит РБК.

«Хотел бы отметить, что доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли по прошлому году на 28%, или на 2,5 трлн рублей», — заявил Новак в ходе выступления на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

При этом объемы добычи нефти в России по итогам прошедших 12 месяцев увеличились на 2%, или на 10 млн тонн в сравнении с показателями за аналогичный период 2021-го, составив 535 тонн. В то же время экспорт нефти вырос на 7%. Сопоставимую динамику продемонстрировали в 2022-м и поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) — их объемы увеличились год к году на 8%, уточнил Новак.

16 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что после введения предельных цен со стороны западных стран поставки российской нефти марки Urals в азиатский регион стали осуществлять китайские супертанкеры. В период с 22 декабря по 23 января были запланированы пять поставок с участием судовладельцев из КНР. При этом конечной точкой четырех маршрутов выступил непосредственно Китай, а пунктом прибытия пятого танкера была указана Индия.

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