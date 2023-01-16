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«Известия»: страховщики практически перестали ремонтировать машины по ОСАГО

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Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Если в первые месяцы 2022 года доля компенсаций страховых компаний в рамках ремонта по ОСАГО была на уровне 9-11%, то к концу года показатель упал до 0%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА).

Как пояснили газете в союзе, причинами снижения доли компенсаций до 0% стал дефицит автозапчастей, а также увеличение сроков поставки деталей на фоне антироссийских санкций.

Тенденцию подтвердили Центробанк и страховые компании.

В РСА уверены, что только налаживание параллельного импорта и изменение действующего законодательства могут повлиять на улучшение ситуации. РСА ранее предлагал изменить сроки максимального срока возмещения по ОСАГО вдвое до 60 дней. Также в союзе считают, что у страховщиков должна быть возможность использовать при ремонте по ОСАГО б/у запчасти, которые не влияют на безопасность.

В Банке России не поддерживают эту инициативу. По мнению финансового регулятора, использование б/у запчастей негативно повлияет на безопасность на дорогах. А удлинение сроков ремонта приведет к тому, что клиент будет вынужден долго не пользоваться своим авто.

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