«Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного бренда в Казахстане

Руководство Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Система ПБО» подало на регистрацию товарного знака «Вкусно — и точка» в Казахстане, в настоящее время заявка находится на рассмотрении экспертной организации. Окончательное решение по возможности выхода российской сети предприятий быстрого питания на рынок республики еще не принято, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы Министерства юстиции (Минюста) Казахстана.

Пресс-служба McDonald's в Казахстане 5 января сообщила, что рестораны быстрого обслуживания под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестанут работать под брендом McDonald's. О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием должны были объявить в ближайшее время.

«В настоящее время в государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан товарный знак под обозначением «Вкусно — и точка» не зарегистрирован. Однако на рассмотрении экспертной организации находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения «Вкусно — и точка», поданные от имени ООО «Система ПБО», — рассказала представитель пресс-службы казахстанского ведомства.

9 января представитель сети предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» заявил об отсутствии планов по выходу на казахстанский рынок взамен бренду McDonald's, который накануне объявил о своем уходе. До этого стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) позволила «Вкусно — и точка» купить активы бывшего партнера McDonald's в России Havi Logistics. Соответствующее ходатайство было удовлетворено в конце декабря.