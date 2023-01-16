Reuters: нефть из России поставляется в Азию китайскими супертанкерами после ввода предельных цен

После введения странами Евросоюза (ЕС) и G7 предельных цен на энергоносители из России китайские супертанкеры начали отправлять сырье из РФ в Азию. Как минимум четыре таких судна в настоящее время доставляют российскую нефть Urals в Китай, а еще одно направляется в Индию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Пятый супертанкер, или очень крупный перевозчик сырой нефти (VLCC), перевозил сырую нефть в Индию, которая, как и Китай, продолжает покупать российскую нефть, продаваемую со скидкой, поскольку многие западные покупатели обращаются к другим поставщикам. Все пять поставок были запланированы в период с 22 декабря по 23 января», — говорится в материале.

При этом с точки зрения соблюдения санкционного режима подобные перевозки являются «вполне законными». Это обусловлено тем, что российская нефть в настоящее время продается по значительно более низким ценам в сравнении с установленным западными странами «потолком» в $60 за баррель, пояснил руководитель китайской фирмы, занимающейся поставками нефти марки Urals.

«Источники в отрасли говорят, что индийские нефтеперерабатывающие заводы получают скидку в размере 15–20 долларов за баррель на российскую нефть с поставкой по сравнению с Brent», — заключается в статье.

15 января агентство Bloomberg сообщило, что Индия будет перерабатывать российскую нефть и отправлять ее обратно в Евросоюз (ЕС) в качестве дизельного топлива. Таким образом азиатские поставщики намерены компенсировать сокращение поставок данного вида топлива из России в европейские страны.