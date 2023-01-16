Полицейские в Казахстане перепродавали списанное, подлежавшее уничтожению оружие

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана с департаментом собственной безопасности Министерства внутренних дел ликвидировал канал перепродажи списанного оружия, которое подлежало уничтожению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета.

По информации КНБ, преступная группа состояла из действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов, а также их пособников, занимавшихся вторичным оборотом оружия и боеприпасов.

«Схема заключалась в фиктивном уничтожении списанного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств с последующим сбытом», — рассказали в Комитете национальной безопасности страны.

Отмечается, что при задержании и обысках было изъято 347 единиц оружия, 13 гранат и 7 387 боеприпасов. Также правоохранительные органы уничтожили подпольный цех по модификации оружия, который был создан бывшим сотрудником полиции.

«Выявлена вся клиентская сеть сбытчиков оружия, которая состояла из представителей криминалитета, деструктивных религиозных течений и бывших правоохранителей», — добавили в пресс-службе КНБ.

Решением Алмалинского районного суда Алма-Аты виновные были осуждены и приговорены к различным срокам наказания — от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд на два месяца арестовал заместителя главы Владивостока Алексея Ляйфера, который обвиняется в получении взятки.